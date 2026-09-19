Bayern Münih'in acıması yok! Rakibini farka boğdu

Almanya Bundesliga'nın 4. haftası, tek taraflı bir gövde gösterisine sahne oldu. Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, taraftarı önünde ağırladığı Union Berlin'i adeta gol yağmuruna tuttu. Bavyera ekibi, 90 dakika boyunca sahadan silip süpürdüğü rakibini 7-0 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek Avrupa futbolunda haftaya damgasını vurdu.

ALLIANZ ARENA'DA KASIRGA ESTİ!

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Bayern Münih, maçı ilk yarıda kopardı. 18. dakikada Musiala'nın golüyle kilidi açan ev sahibi, 39'da Harry Kane ve 43'te Michael Olise'nin jeneriklik golleriyle soyunma odasına 3-0 gibi rahat bir skorla girdi. İkinci yarıda da vitesi düşürmeyen Kompany'nin öğrencileri, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kane ile farkı 4'e çıkardı. 63. dakikada oyuna dahil olan genç yetenek Saibari, 70. dakikada ağları sarsarak Bayern Münih formasıyla kariyerinin ilk golünü kaydetti.

HARRY KANE BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ!

Tarihi gecenin en çok konuşulan olayı ise İngiliz süperstar Harry Kane'in kırdığı inanılmaz rekor oldu. Karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli golcü, Bundesliga'daki toplam gol sayısını 100'e çıkardı. Çıktığı sadece 98 maçta 100 gol barajını aşmayı başaran Kane, lig tarihinde bu rakama en hızlı ulaşan futbolcu unvanını ele geçirerek adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

OLISE'DEN ŞAPKA ÇIKARTAN HAT-TRICK

Gecenin fişini çeken kahraman ise Michael Olise oldu. 43'te başladığı gol serisine 73 ve 76. dakikalarda devam eden yıldız oyuncu, harika bir hat-trick'e imza atarak maçın 7-0'lık skorunu tayin etti. Sahadan tarihi bir zaferle ayrılan Bayern Münih, ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 10'a yükseltti ve şampiyonluk yürüyüşüne şov yaparak devam etti.