Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı

Galatasaray'daki 4 yıllık unutulmaz serüveninin ardından sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Mauro Icardi'nin yeni durağı belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün adı bir süredir İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile ciddi şekilde anılıyor ancak imzalar bir türlü atılmıyordu. Transferin gerçekleşmemesinin arkasındaki başrol olan Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Venezia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Icardi gerçeklerini tüm çıplaklığıyla anlattı.

"KALİTESİ TARTIŞILMAZ AMA BİZ TERCİHİMİZİ YAPTIK"

Icardi'nin yeteneğine ve kariyerine büyük saygı duyduğunu belirten efsanevi futbol adamı, hücum hattındaki planlamalarını transfer dönemi başında yaptıklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kalitesini kimse tartışamaz, kariyeri boyunca 250 gol atmış dev bir oyuncu. Ancak biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Icardi'ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu" diyerek Arjantinli yıldıza kapıları neden kapattığını açıkladı.

"SOYUNMA ODASININ DENGESİNİ BOZACAK HATALAR YAPAMAZSINIZ"

Transfer sürecinde kulüp başkanı ile özel bir zirve gerçekleştirdiğini belirten Gattuso, takım içindeki huzuru korumak adına bu hamleye onay vermediğini itiraf etti. İtalyan teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil. Buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin."

GALATASARAY'DA EFSANELEŞTİ, ŞU AN BEKLEMEDE!

Sarı-kırmızılı formayı giydiği 4 sezon boyunca attığı goller ve kazandığı kupalarla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 resmi maçta rakip fileleri tam 77 kez havalandırmış ve 25 asist yapmıştı. Lazio ihtimalinin de resmen ortadan kalkmasıyla birlikte, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun sıradaki adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor.