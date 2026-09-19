SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşamayan ve bonservisi elinde olan Mauro Icardi için İtalya'dan bomba bir açıklama geldi. Adı uzun süre Lazio ile anılan Arjantinli dünya yıldızının transferini neden veto ettiğini açıklayan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun "Soyunma odasının dengesini bozamam" şeklindeki sözleri Çizme'de gündem yarattı.

Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı
Emre Şen

Galatasaray'daki 4 yıllık unutulmaz serüveninin ardından sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Mauro Icardi'nin yeni durağı belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün adı bir süredir İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile ciddi şekilde anılıyor ancak imzalar bir türlü atılmıyordu. Transferin gerçekleşmemesinin arkasındaki başrol olan Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Venezia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Icardi gerçeklerini tüm çıplaklığıyla anlattı.

"KALİTESİ TARTIŞILMAZ AMA BİZ TERCİHİMİZİ YAPTIK"

Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı 1

Icardi'nin yeteneğine ve kariyerine büyük saygı duyduğunu belirten efsanevi futbol adamı, hücum hattındaki planlamalarını transfer dönemi başında yaptıklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kalitesini kimse tartışamaz, kariyeri boyunca 250 gol atmış dev bir oyuncu. Ancak biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Icardi'ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu" diyerek Arjantinli yıldıza kapıları neden kapattığını açıkladı.

"SOYUNMA ODASININ DENGESİNİ BOZACAK HATALAR YAPAMAZSINIZ"

Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı 2

Transfer sürecinde kulüp başkanı ile özel bir zirve gerçekleştirdiğini belirten Gattuso, takım içindeki huzuru korumak adına bu hamleye onay vermediğini itiraf etti. İtalyan teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil. Buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin."

GALATASARAY'DA EFSANELEŞTİ, ŞU AN BEKLEMEDE!

Mauro Icardi için korkutan açıklama! Takımsız kaldı 3

Sarı-kırmızılı formayı giydiği 4 sezon boyunca attığı goller ve kazandığı kupalarla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 resmi maçta rakip fileleri tam 77 kez havalandırmış ve 25 asist yapmıştı. Lazio ihtimalinin de resmen ortadan kalkmasıyla birlikte, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun sıradaki adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayern Münih'in acıması yok! Rakibini farka boğduBayern Münih'in acıması yok! Rakibini farka boğdu
Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlarGalatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.