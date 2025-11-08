SPOR

Bayern Münih'in serisi son buldu! Neuer'in hatası ve Luis Díaz'ın müthiş golü konuşuluyor...

Bundesliga'da heyecan dorukta! Union Berlin, Bayern Münih'i 2-2'lik skorla durdurarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşattı. Maçın ardından Manuel Neuer'in yaptığı hata ve Luis Díaz'ın attığı muhteşem gol gündeme oturdu.

Burak Kavuncu
Luis Diaz

Luis Diaz

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Union Berlin, Bayern Münih'i durdurmayı başardı: Bundesliga'da sürpriz sonuç

Bundesliga'da beklenmedik bir sonuç! Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 2-2 berabere kalarak bu sezonki galibiyet serisine son verdi.

Maçın en çok konuşulan anı ise tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in yaptığı büyük hata oldu. Danilo Doekhi'nin köşe vuruşundan gelen topa yaptığı vuruşta Neuer, topu kontrol etmekte zorlandı ve top ağlarla buluştu. Neuer'in bu hatası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

DIAZ'DAN UNUTULMAYACAK BİR GOL!

Bayern Münih in serisi son buldu! Neuer in hatası ve Luis Díaz ın müthiş golü konuşuluyor... 1

Öte yandan, maçın bir diğer dikkat çeken ismi ise Union Berlin'in Kolombiyalı yıldızı Luis Díaz oldu.

Bayern Münih in serisi son buldu! Neuer in hatası ve Luis Díaz ın müthiş golü konuşuluyor... 2

Díaz, ceza sahası içinden aut çizgisine çok yakın bir bölgeden önce rakibiden sıyrıldı.

Bayern Münih in serisi son buldu! Neuer in hatası ve Luis Díaz ın müthiş golü konuşuluyor... 3

Ardından yaptığı muhteşem vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bayern Münih in serisi son buldu! Neuer in hatası ve Luis Díaz ın müthiş golü konuşuluyor... 4

Díaz'ın bu golü, haftanın en iyi golleri arasına girmeye aday gösteriliyor.

UNION BERLİN PES ETMEDİ...

Bayern Münih in serisi son buldu! Neuer in hatası ve Luis Díaz ın müthiş golü konuşuluyor... 5

Maçın genelinde Bayern Münih, topa daha fazla sahip olan ve daha çok atak yapan taraf olsa da, Union Berlin'in dirençli savunması ve etkili kontra atakları sonuç getirdi. Bayern Münih'in gollerini Luis Diaz ve Harry Kane kaydederken, Union Berlin'in gollerini ise D.Doekhi attı.

Bu beraberlikle Bayern Münih, liderliğini sürdürse de, en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkı azaldı. Union Berlin ise bu önemli beraberlikle moral buldu ve ligde üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bayern Münih'in serisinin sona ermesi ve Neuer'in hatası, Bundesliga'da şampiyonluk yarışının daha da kızışacağının sinyallerini veriyor. Union Berlin ise bu puanla ligin sürpriz takımı olmaya aday olduğunu gösterdi. Önümüzdeki haftalarda Bundesliga'da daha birçok heyecan verici maça tanık olacağımız kesin.

Maçın gol görüntüleri Tivibu Spor ekranlarından alınmıştır...

Canlı Skor

