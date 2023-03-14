SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih'in yıldızı Yann Sommer sözünü tuttu! PSG maçında yaptığı kurtarış sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'e tam 700 kg'lık bir kamyon çikolata gönderdi

Bayern Münih'in yıldızı Yann Sommer sözünü tuttu! PSG maçında yaptığı kurtarış sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'e tam 700 kg'lık bir kamyon çikolata gönderdi

14.03.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih kalecisi yaptığı kritik hata sonrası takım arkadaşı de Light'in müthiş kurtarışı sonrası kendisine 700 kg'lık bir kamyon çikolata sözü vermişti. Sommer sözünü tuttu.

Bayern Münih'in yıldızı Yann Sommer sözünü tuttu! PSG maçında yaptığı kurtarış sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'e tam 700 kg'lık bir kamyon çikolata gönderdi
Yann Sommer

Yann Sommer

İSV İsviçre
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında oynanan mücadelede yaptığı kritik hata sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'in kurtarışı nedeniyle, kendisine bir kamyon dolusu İsviçre çikolatası sözü vermişti.

700 KG'LIK ÇİKOLATA GÖNDERDİ

FrL7-uhXoAI5PqJ

Sommer, sözünü yerine getirirken De Light'e 700 kg'lık bir kamyon İsviçre çikolatası gönderdi. Sommer ve De Light çikolatayı Münih'te bulunan 'Münchner Tafel' hayır kurumuna bağışladı.

GÖRÜNCE ŞOK OLDU!

nn3scj2hq1el1lwep7rg2vd5u

Kurumun temsilcisi Steffen Horak, bu kadar büyük bir bağışın geldiğini görünce şok oldu ve yaşananlara dair pek bir bilgisi yoktu.Horak yaptığı açıklamada "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk ,sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Çikolatayı bu hafta düzenli olarak dağıtacağız ve 28 dispanserimizin hepsinin çikolata almasını sağlayacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık Bayern Münih'te çalışacak!Artık Bayern Münih'te çalışacak!
'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim? 'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?
Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!
Anahtar Kelimeler:
çikolata Matthijs de Ligt son dakika psg yann sommer ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

Ortalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştu

Ortalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştu

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Veda etti, bombaladı! "G.Saray'da coşkumu kaybettim"

Veda etti, bombaladı! "G.Saray'da coşkumu kaybettim"

F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!

F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!

Kiralık gitmişti dönmüyor... Hem taraftar hem yönetim şaştı kaldı!

Kiralık gitmişti dönmüyor... Hem taraftar hem yönetim şaştı kaldı!

F.Bahçe'ye talih kuşu... Para yağacak! Rakam 407 milyon TL

F.Bahçe'ye talih kuşu... Para yağacak! Rakam 407 milyon TL

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.