Bayern Münih'in yıldızı Yann Sommer sözünü tuttu! PSG maçında yaptığı kurtarış sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'e tam 700 kg'lık bir kamyon çikolata gönderdi

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında oynanan mücadelede yaptığı kritik hata sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'in kurtarışı nedeniyle, kendisine bir kamyon dolusu İsviçre çikolatası sözü vermişti.

700 KG'LIK ÇİKOLATA GÖNDERDİ

Sommer, sözünü yerine getirirken De Light'e 700 kg'lık bir kamyon İsviçre çikolatası gönderdi. Sommer ve De Light çikolatayı Münih'te bulunan 'Münchner Tafel' hayır kurumuna bağışladı.

GÖRÜNCE ŞOK OLDU!

Kurumun temsilcisi Steffen Horak, bu kadar büyük bir bağışın geldiğini görünce şok oldu ve yaşananlara dair pek bir bilgisi yoktu.Horak yaptığı açıklamada "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk ,sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Çikolatayı bu hafta düzenli olarak dağıtacağız ve 28 dispanserimizin hepsinin çikolata almasını sağlayacağız" dedi.

