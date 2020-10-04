Bayern Münih, İspanyol oyuncu Marc Roca'yı transfer etti

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Roca ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Futbolu ve karakteriyle Marc Roca takımımıza uyuyor. Bizde kendini daha da geliştirecek. Takımımıza artı değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Roca, Espanyol takımında 121 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
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