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Bayern Münih, Kiev'i yendi turu garantiledi!

23.11.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Maç yoğun kar yağışının altında oynandı.

Bayern Münih, Kiev'i yendi turu garantiledi!
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman kaydederken, Dinamo kiev'in golünü 70. dakikada Denys Harmash attı.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Alman ekibi 15 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

E Grubu'nun son karşılaşmasında Bayern Münih, Barcelona'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Benfica deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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