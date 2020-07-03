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Bayern Münih, Leroy Sane'yi 5 yıllığına renklerine bağladı

ALMANYA HABERLERİ  | 03.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Bayern Münih, Leroy Sane'yi 5 yıllığına renklerine bağladı

Bayern Münih, Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Sane ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı, futbolcunun gelecek haftadan itibaren Münih'te yeni sezona hazırlanmaya başlayacağı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Leroy Sane'nin Münih'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Alman futbolcunun kalitesini son yıllarda, özellikle de milli takımda kanıtladığını söyledi.

Rummenigge, "Hedefimiz, en iyi Alman oyuncuları Bayern Münih'te toplamak ve Leroy Sane'nin transferi bunun altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Leroy Sane de Bayern Münih'in büyük ve hedefleri bulunan bir takım olduğunu, bu hedeflerin kendisine uyduğunu kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile şampiyonluklar yaşamak istediğini, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

2016'da Schalke 04'ten Manchester City'ye transfer olan Leroy Sane, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Manchester City formasıyla 135 maçta 39 gol atan Sane, Almanya Milli Takımı'nda ise 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

(AA)


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