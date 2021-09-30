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Bayern Münih makinesi, Dinamo Kiev'i biçti

30.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, Dinamo Kiev'i 5-0'lık skorla uğurladı.

Bayern Münih makinesi, Dinamo Kiev'i biçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde Dinamo Kiev'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bavyera ekibi 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 27. dakikalarda Lewandowski, 68. dakikada Gnabry, 74. dakikada Sane ve 87. dakikada Choupo-Moting'den geldi.

İlk hafta Barcelona'yı 3-0 yenen Bayern Münih, bu sonuçla puanını 6 yaparak zirvede yer alırken, ilk hafta Benfica ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Benfica deplasmanına gidecek, Dinamo Kiev ise Barcelona deplasmanında puan arayacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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