Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı için geri sayım sürüyor. Alman ekibiyle İngiliz ekibinin kozlarını paylaşacağı karşılaşma futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Vatandaşlar internette "Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?", "Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH MACHESTER CİTY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı 24 Temmuz 2022 Pazar günü oynanacak.

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı Türkiye saati ile 02.00'de oynanacak.

BAYERN MÜNİH MACHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Manchester City maçının televizyonda yayıncı kuruluşu bulunmasa da bazı resmi bahis siteleri karşılaşmayı kuponuna ekleyen kullanıcıları için mücadeleyi yayınlayacak.

