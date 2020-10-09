Bayern Münih, Ozan Tufan'a kancayı taktı!

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçına damgasını vuran isimlerden biri de Fenerbahçeli Ozan Tufan olmuştu. Mücadelenin 49'uncu dakikasında jeneriklik bir gole imza atan 25 yaşındaki merkez orta sahayla ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sabah'ın haberine göre daha önce de Avrupa kulüplerinin listesine giren milli oyuncu, son dönemlerdeki yükselen performansıyla bir kez daha yurt dışı kapısını ardına dek açtı. Gazete, Bayern Münih başta olmak üzere Bundesliga'dan birkaç takımın Ozan'ı yakın takibe aldığını öne sürdü.

YALANLAMA GELMEDİ

Çıkan bu habere henüz Ozan Tufan ve Fenerbahçe cephesinden herhangi bir yalanlama gelmezken, sosyal medyada gündem konusu oldu. Fenerbahçe taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Ozan Tufan'ın önümüzdeki transfer döneminde yüksek bir bedelle Avrupa'ya satışı gerçekleşecek gibi duruyor.