Bayern Münih, Ozan Tufan'a kancayı taktı!

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçına damgasını vuran isimlerden biri de Fenerbahçeli Ozan Tufan olmuştu. Mücadelenin 49'uncu dakikasında jeneriklik bir gole imza atan 25 yaşındaki merkez orta sahayla ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
Sabah'ın haberine göre daha önce de Avrupa kulüplerinin listesine giren milli oyuncu, son dönemlerdeki yükselen performansıyla bir kez daha yurt dışı kapısını ardına dek açtı. Gazete, Bayern Münih başta olmak üzere Bundesliga'dan birkaç takımın Ozan'ı yakın takibe aldığını öne sürdü.
Çıkan bu habere henüz Ozan Tufan ve Fenerbahçe cephesinden herhangi bir yalanlama gelmezken, sosyal medyada gündem konusu oldu. Fenerbahçe taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Ozan Tufan'ın önümüzdeki transfer döneminde yüksek bir bedelle Avrupa'ya satışı gerçekleşecek gibi duruyor.
Cimbom'da iki isme zorunlu indirim!
Galatasaray'dan yılın bombası!
Avcı'nın avukatından Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni transferinden Ibrahimovic itirafı
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
PFDK Sumudica'ya acımadı!
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da izin bitti
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Okuyucu Yorumları 0 yorum