Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Trendyol Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte yepyeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de saha sonuçları kadar tesis içindeki yönetim dinamikleri de dikkat çekmeye başladı. Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetin ardından Samandıra'daki yeni döneme dair çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı.

SAMANDIRA'DA YÖNETİCİ DÖNEMİ KAPANDI

NEO Spor kanalında değerlendirmelerde bulunan Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüpte teknik heyetin çalışma alanını yönetimden net bir şekilde ayıran yeni bir karar alındı. Buna göre, yeni dönemde yöneticilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitmeyeceği ifade edildi.

İsmail Kartal döneminde yönetim ve idarecilerin tesislerdeki varlığının ve ziyaretlerinin çok daha yoğun olduğuna dikkat çekilirken, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte bu alanda köklü bir değişime gidildiği vurgulandı. Teknik direktörün çalışma alanına müdahaleleri en aza indirmeyi ve tamamen sportif odaklı bir ortam yaratmayı amaçlayan bu hamle spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM VE OĞUZ ÇETİN BASIN TOPLANTISINDA YER ALMADI

Maç sonu detaylarına da değinen Onur Tuğrul, Başkan Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in karşılaşma sonundaki basın toplantısında yer almadığını belirterek, "Artık teknik direktör Aziz Yıldırım değil de Emre Belözoğlu dönemi başladı gibi bir nokta var" ifadelerini kullandı. Kulüp yönetiminden söz konusu düzenlemeye ve tesis kurallarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, alınan bu kararın takımın saha içi konsantrasyonuna nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.