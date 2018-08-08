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Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2

ALMANYA HABERLERİ  | 08.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

Bayern Münih, dostluk maçında karşılaştığı amatör lig takımlarından Rottach-Egern'i, ilk yarısı 5-2 biten maçta 20-2 mağlup ederek ezici bir skor elde etti.

Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2

Bundesliga devi Bayern Münih, Rottach-Egern ile oynadığı hazırlık maçını 20-2 kazanarak farklı bir skora imza attı.

2 bin 500 kişinin izlediği maçta amatör lig ekiplerinden Rottach-Egern’i 20-2 yenen Bayern Münih’in gollerini Kingley Coman (3), Robert Lewandowski (3), Sandro Wagner (3), Maximilian Franzke (3), Thomas Müller (2), James Rodriguez (2), Thiago, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy ve Franck Ribery kaydetti.

Rottach-Egern’in gollerini ise Andre Schmidt ve Dominik Pfluger attı. Sabah antrenmanına rağmen akşam yapılan maçta Bayern Münih oyuncularının performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih Rottach-Egern

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