Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde dinlene dinlene gol attı! Toplam 11 golün atıldığı tarihi maçta rakip santra yapmaktan usandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

İlk hafta maçında Bayern Münih ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi.

BAYER MUNIH'DEN TARİHİ SKOR

Almanya'da oynanan ve 11 golün çıktığı mücadeleyi Alman devi 9-2 kazandı.

Bayern'in galibiyet goller H.Kane(4), Guerreiro, Olise(2), Sane ve Goretzka'dan geldi. Dinamo Zagreb'in ise golleri Bruno Petkovic ve Takuya Ogiwara'nın ayağından buldu.

KANE İNGİLİZ FORVETLER ARASINDA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in tecrübeli forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 33'e yükselterek Wayne Rooney'i geride bıraktı. Golcü futbolcu, devler liginde en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu.