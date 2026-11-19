Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, bu kez Avrupa'nın en büyük 10 liginde ortaya koyduğu isabetli şut istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

MBAPPE'NİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla isabetli şut atan futbolcuların sıralamasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, rakip kaleleri 34 kez isabetli şutla tehdit ederek listenin ilk basamağına yerleşti.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ise 25 isabetli şutla Mbappe'nin ardından ikinci sırada kendisine yer buldu. Nijeryalı yıldız, sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmasına rağmen Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularından biri olduğunu istatistiklerle ortaya koydu.

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 karşılaşmada önemli bir skor katkısı sağladı. Nijeryalı santrfor, söz konusu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Toplam 13 gole doğrudan katkıda bulunan Osimhen, ortaya koyduğu performansla Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.