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Bayern Münih şampiyonluğu erteledi

24.04.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Mainz 05'e 2-1 mağlup oldu.

Bayern Münih şampiyonluğu erteledi

Bundesliga 31. hafta maçında Bayern Münih, Mainz 05'e konuk oldu.

3' Jonathan Burkardt ve 37' Robin Quaison'ın golleriyle Bavyera ekibini 2-1 mağlup etti. Bayern'in golü ise 90+4'te sakatlığını atlatan Robert Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından alt sıralardan uzaklaşan Mainz üst üste üçüncü galibiyetini elde ederken, Bayern bu sezon deplasmandaki dördüncü yenilgisini aldı.

*Bu hafta RB Leipzig'in Stuttgart'a mağlup olması halinde Bayern Münih şampiyonluğunu 30. şampiyonluğunu ilan edecek.

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