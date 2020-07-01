SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

ALMANYA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bayern Münih transferi resmen açıkladıBayern Münih transferi resmen açıkladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!

İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!

Beşiktaş, Galatasaray'a şok!

Beşiktaş, Galatasaray'a şok!

Güzel sporcunun son paylaşımı olay yarattı!

Güzel sporcunun son paylaşımı olay yarattı!

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Transfer resmen açıklandı

Bayern Münih, Leroy Sane ile anlaştı!

Yılın transferi gerçekleşti

Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern Münih transferi resmen açıkladı

Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın takımı küme düştü

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman küme düştü

Achraf Hakimi, 40 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

Dev kulüp peşinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.