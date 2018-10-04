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Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi

ALMANYA HABERLERİ  | 04.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Bayern Münih'te eşcinsel evliliği! Bayern Münih Kadın Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi.

Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi

Bayern Münih kadın futbol takımında forma giyen iki futbolcu evlendi. Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg törenle hayatlarını birleştirdi.

Alman ekibinde forma giyen Çek futbolcu Lucie Vonkova ile Hollandalı futbolcu Claudia van Den Heiligenberg'i evlilikleri için kutlayan Bayern Münih bir tweet atarak çifte mutluluklar diledi.

(CNN Türk)

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih Lucie Vonkova Claudia van den Heiligenberg

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