Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi

Bayern Münih kadın futbol takımında forma giyen iki futbolcu evlendi. Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg törenle hayatlarını birleştirdi.

Alman ekibinde forma giyen Çek futbolcu Lucie Vonkova ile Hollandalı futbolcu Claudia van Den Heiligenberg'i evlilikleri için kutlayan Bayern Münih bir tweet atarak çifte mutluluklar diledi.

(CNN Türk)





