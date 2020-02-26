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Bayern Münih'te Robert Lewandowski 4 hafta yok

ALMANYA HABERLERİ  | 26.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih'te Robert Lewandowski 4 hafta yok

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski’nin bugün Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in dün akşam Chelsea’ye karşı oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

BACAĞI ALÇIYA ALINACAK

Lewandowski’nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Bundesliga'da bu sezon toplam 25 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih’in deplasmanda Chelsea’yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
robert lewandowski bayern münih chelsea

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