Bayern Münih'te Robert Lewandowski rekora koşuyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üstün performansıyla göz doldurduğu sezonu kupalar ve rekorla sonlandırmayı istiyor.

Konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran ve şampiyonluğun açık ara favorisi konumuna gelen lider Bayern Münih'te Lewandowski'nin üstün formu, taraftarı sevindiriyor. Fortuna Düsseldorf ağlarını iki kez sarsan Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunda 37 resmi maçta 43 gole ulaşarak kariyerinin en iyi sezon istatistiğine şimdiden ulaştı.

Bu sezon ligde 29, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11, Almanya Kupası'nda ise 3 kez fileleri havalandıran Polonyalı santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda yine Bayern Münih formasıyla 47 karşılaşmada 43 gole imza atma başarısı göstermişti.

LİGDE AÇIK ARA FARKLA KRALLIK YARIŞINI ÖNCE GÖTÜRÜYOR

Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınından sonra devam eden ilk lig konumundaki Bundesliga'da, bu süreçte çıktığı 4 maçta 4 kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında 24 kez ağları sarsarak ikinci sırada yer alan Leipzigli Timo Werner'in önünde zirvede yer alıyor.