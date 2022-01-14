Bayern Münih'te şok! Yıldız futbolcu koronavirüs sonrası kalbinde problem yaşıyor

Dünya devi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies koronavirüse yakalandığı için uzun süredir sahalardan uzaktı. Virüsü yenen Kanadalı sol bek, şimdi de virüsün sebep olduğu kalp rahatsızlığından dolayı sahalara dönemeyecek.

İYİLEŞMESİ İÇİN SÜRE GEREKİYOR

Koronavirüsü atlatan Alphonso Davies'in kalp kası iltihaplanması geçirdiği ve uzun süre daha sahalara dönemeyeceği açıklandı. Kanadalı oyuncunun koronavirüs sonrası yapılan standart testlerinde bir miyokardit tespit edildiğini, bunu ciddi bir seviyede olmasa da yine de çözülmesi gereken bir problem olduğunun ve iyileşmesi için bir süre gerektiğinin altını çizildi.

"ANTRENMANLARA ÇIKAMAYACAK"

Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Davies bu sorun çözülene kadar maçlara ya da antrenmanlara çıkamayacak. En az birkaç hafta boyunca bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı

