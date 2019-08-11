Bayern Münih'ten Cengiz Ünder bombası

Bayern Münih, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Leroy Sane'nin ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Listenin ilk adayları ise Cengiz Ünder ile Ivan Perisic...
SKY'ın haberine göre Robben ve Ribery'nin ardından yeni kanat oyuncusu arayışlarını devam ettiren Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i listeye aldı.
LEROY SANE YERİNE CENGİZ ÜNDER
Sane'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından bu transferden vazgeçen Bayern'in ilerleyen günlerde Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturacağı belirtildi.
Bundesliga'nın son şampiyonu, Cengiz Ünder'in dışında listeye Inter'in Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'i de dahil etti. (SPORX)
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