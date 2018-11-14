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Bayern Münih'ten Zinedine Zidane'a teklif!

ALMANYA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Bundesliga'da kötü günler geçiren Bayern Münih'in Real Madrid'den ayrılan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a teklif yaptığı iddia edildi.

Bayern Münih'ten Zinedine Zidane'a teklif!

Bundesliga'da yaşanan puan kayıpları sonrasında Bayern Münih için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, Borussia Dortmund yenilgisi sonrası Kovac ile uzun süre birlikte çalışmama kararı aldı.

Haberde; Bayern Münih'in Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in Zidane ile görüştüğü ve ikilinin yakın ilişkisi sebebiyle anlaşmadan umutlu olunduğu vurgulandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 5. sırada bulunuyor. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
zinedine zidane bayern münih

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