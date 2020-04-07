Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görüşmeler sonucunda 30 yaşındaki Müller'in 30 Haziran 2021'e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatılması kararının alındığı belirtildi.
Bayern Münih’in menajeri Hasan Salihamidzic, Müller’in kırmızı-beyazlı kulüp ile özdeşleşen özel bir futbolcu olduğunu belirterek, sözleşmeyi uzatmak için çok uzun görüşmeler yapmadıklarını ifade etti.
Thomas Müller de Bayern Münih ile sözleşmeyi uzatmanın önceliği olduğunu vurgulayarak, iki yıl daha bu takımda oynayacağı için memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Bayern Münih'in altyapısında yetişen ve 2009'dan beri profesyonel takımda yer alan Thomas Müller, Bavyera ekibiyle 8 kez lig şampiyonluğunu, 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ve 5 kez Almanya Kupası'nı kazandı.
Müller, Bavyera ekibinde toplam 521 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 195 gol attı.
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