SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih, Union Berlin'e takıldı

Bayern Münih, Union Berlin'e takıldı

10.04.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Union Berlin'e takıldı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih evinde Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Allianz Arena'da oynanan maçta 86. dakikada yediği golün ardından sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bayern Münih, 68. dakikada genç oyuncusu Musiala'nın golüyle öne geçerken, Union Berlin'in tek sayısını sonradan oyuna giren Ingvartsen 86. dakikada kaydetti.

Union Berlin'in bu sezon yıldızlarından biri olan Max Kruse, 72 dakika sahada kaldığı maçta etkisiz bir görüntü sergiledi.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, puanını 65 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne 25. kez katılmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Union Berlin ise 40 puana yükseldi ve ilk 6 sıra için bir adım daha attı.

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Union Berlin evinde Stuttgart'ı konuk edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdiProf. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdi
Koray Günter’e Bundesliga'dan teklif Koray Günter’e Bundesliga'dan teklif
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.