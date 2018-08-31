Bayern Münihli Juan Bernat, PSG yolunda

Teknik direktör Thomas Tuchel'in raporu doğrultusunda uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Fransız ekibi, Juan Bernat transferinde sona yaklaştı.
Bayern Münih ile bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol sol bekin transferi için Bavyera ekibine 15 milyon Euro ödemeyi gözden çıkaran Paris Saint-Germain, 25 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık mukavele imzalayacak.
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