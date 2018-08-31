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Bayern Münihli Juan Bernat, PSG yolunda

FRANSA HABERLERİ  | 31.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Transfer dönemi sona ermeden sol bek açığını kapatmayı hedefleyen Paris Saint-Germain, Bayern Münih'ten Juan Bernat'ı kadrosuna katıyor.

Bayern Münihli Juan Bernat, PSG yolunda

Teknik direktör Thomas Tuchel'in raporu doğrultusunda uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Fransız ekibi, Juan Bernat transferinde sona yaklaştı.

Bayern Münih ile bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol sol bekin transferi için Bavyera ekibine 15 milyon Euro ödemeyi gözden çıkaran Paris Saint-Germain, 25 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık mukavele imzalayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Bernat psg bayern münih

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