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  4. Bayern Münih'te başantrenör Radonjic ile yollar ayrıldı

Bayern Münih'te başantrenör Radonjic ile yollar ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bayern Münih Basketbol Takımı'nda başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi.

Bayern Münih'te başantrenör Radonjic ile yollar ayrıldı

Bayern Münih Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Radonjic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde 17 haftada elde ettiği 6 galibiyetle 15. sırada yer alan Bayern Münih, 14'te 14 yaptığı Almanya liginde ise zirvede bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol thy avrupa ligi bayern münih Dejan Radonjic

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