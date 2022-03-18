Bayhan Gürhan, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminin değerlendirildiği programda, yaptığı açıklamarın ardından merak konusu oldu. Peki Bayhan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Popstar Bayhan neden hapse girmişti? Şu anda ne iş yapıyor? Bayhan Gürhan'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

BAYHAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu.

Popstar Türkiye'nin ilk sezonunda yarışan Bayhan Gürhan, Deniz Seki, Ercan Saatçi ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yaptığı bu yarışma ile dikkat çekti.

Kendine has tavırları ve farklı yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan, yarışmanın ardından "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı.

Bayhan Gürhan daha sonra 'Kendimize Doğru' adlı bir dizide oynadı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

2015 yılı Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star TV’de yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

2. SAYFA'NIN KONUĞU POPSTAR BAYHAN NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana' da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan 24 yıl hapis istemiyle yargıladığı Bayhan Gürhan hakkındaki kararını 31 Aralık 1998 tarihinde verdi. Mahkeme, ‘‘kastı aşan müessir fiil’’ sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra bu cezayı ‘‘tahrik’’ unsurunu göz önüne alarak 6 yıla, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 5 yıl hapis cezasına çevirdi. Bayhan, duruşmalarda devamlı suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

BAYHAN ŞU ANDA NE İŞ YAPIYOR?

Bayhan Gürhan yarışmayı takip eden 8 sonra Ortaköy'de küçük bir çiğkösteci dükkanı açtı. Dükkanın işletmeciliğini yapan Bayhan Gürhan, gelenlere hem çiğköfte yoğurup servis yapıyordu.

BAYHAN GÜRHAN'IN ALBÜMLERİ

2004 Hayal Edemiyorum

2008 Vurdumduymaz

2009 Kısa Veda

2011 Yalan

2011 Yenildim

2011 Cezayir Menekşesi

2013 Şafak Türküsü

