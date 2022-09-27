Baymak bölge buluşmaları Ankara ve İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Baymak, Ankara ve İstanbul'da iş ortakları ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak'ın Ankara ve İstanbul'da düzenlediği bölge buluşmaları, yüzlerce iş ortağının katılımıyla gerçekleşti. Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak'ın ev sahipliğinde 19 Eylül'de Ankara JW Marriott Hotel'de gerçekleşen geleneksel buluşmaların İstanbul ayağı, 23 Eylül'de Swissotel The Bosphorus İstanbul'da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, Baymak olarak kendilerini motive eden gücün, müşterilere en iyi hizmeti sunmak olduğunu bildirdi.

Tüketicilerin sadece bugününü değil, gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini de gözeterek faaliyetlerine yön verdiklerini aktaran Çolak, "Geçtiğimiz yıl, bağlı bulunduğumuz küresel iklimlendirme devi BDR Thermea Group'un enerji dönüşümündeki vizyonunu da arkamıza alarak ilk hidrojenle uyumlu çalışabilen kombimiz Lunatec'i piyasaya çıkardık. Geleceğin teknolojisi ısı pompasında yakaladığımız başarılı ivmeyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 'İşimiz Sizi Anlamak' anlayışı ile sunduğumuz çevre dostu ve hibrit iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizi ve tüketicilerimizi enerji dönüşümüne hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolak, 2022'nin, bölgesel ve küresel zorluklara rağmen Baymak'ın istikrarlı büyümesini sürdürdüğü yeni başarı hikayeleriyle dolu bir yıl olarak geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Baymak, ilk 8 aylık dönemde yüzde 120 büyürken aynı dönemde ihracat payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk 8 ayında ürün bazında yurt içi kombi adedinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, klimada yüzde 5, yoğuşmalı kazan grubunda ise yüzde 17 büyüme sağladık. 2022 yıl sonu cirosunda 2,5 milyar liranın üzerine çıkarak yüzde 90 büyümeyi hedefliyoruz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken yatırımlar konusunda da hız kesmiyoruz. 2022 yılında ihracat pazarındaki yoğun talebi de göz önünde bulundurarak boyler hattına 6 milyon avro yatırım yapmayı öngörmüştük. Şimdiye kadar bu yatırımların önemli bir kısmını hayata geçirdik. Bu yatırımla yılda 34 bin olan mevcut boyler kapasitemizi 7 kat artırarak 2023 sonunda 150 bine taşıyacağız. Bu kapasitenin büyük bir kısmını da Avrupa'ya ihraç edeceğiz."

- Bölge buluşmalarına özel konuklar

Eğitim ve konuşmaların ardından akşam yemeği ile sona eren etkinliklerin sürprizi spor yazarı, program sunucusu ve spor yorumcusu Şansal Büyüka ile eski futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Baymak bayi buluşmasına katılan misafirler, Türkiye futbol camiasının duayen isimleri ile buluşma ve sohbet etme imkanı buldu.

Buluşmalarda ayrıca, Baymak Ürün Müdürü Şahin Özkan tarafından Baymak'ın geniş ürün ailesinin anlatıldığı ürün eğitimi verildi. Baymak Ülke Satış Müdürü Halil Özdemir ise iklimlendirme sektörünü yerel ve global ölçekte değerlendirdiği sunumunda bölgesel başarıları ve fırsatları değerlendirdi.

Baymak Bölge Buluşmaları'nda Garanti BBVA Emeklilik ile yapılan iş birliği kapsamında Baymaklife üyelerinin geleceğini garanti altına alan BES sisteminin yanı sıra Garanti Bankası ve finansal teknoloji şirketi FigoPara iş birliği ile oluşturulan finansal iş birliği modeli de anlatıldı.

Etkinlik sırasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen anket çalışmasına katılan misafirler, Baymak'ın en beğendikleri yönlerinin; bayilerine verdiği değer, sunduğu kaliteli ürün ve hizmetler olduğunu belirtti.

