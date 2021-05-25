Baymak, yeni nesil ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Baymak, 2021 yılında da yeni nesil çevreci R32 gazlı ve inverter özellikli duvar tipi mono ve multi split serisi klimalarıyla, konforu, düşük enerji tüketimini, kaliteyi ve diğer pek çok gelişmiş teknolojiyi Türkiye tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, ısıtma ürünlerinin yanında soğutma ürünleriyle de Türkiye'de pazarı belirleyen marka olmaya devam ediyor.

Mono Split klima pazarında Türk tüketicisinin tercih ettiği markalardan biri haline gelen Baymak, yeni nesil çevreci klimalarıyla hem doğaya hem de tüketicilerin bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Baymak tarafından tüm klima modellerinde standart olarak tüketiciye sunulan 5 yıllık ürün garantisi bulunan Baymak klimalar, kendine özgü tasarımlarının yanı sıra tüketicilere daha konforlu bir soğutma deneyimi yaşatabilmek için birçok gelişmiş ve yenilikçi özelliği de bünyesinde barındırıyor.

- Baymak klimalar, hassas bir şekilde iç ortam sıcaklığını kontrol edebiliyor

Verilen bilgiye göre, Mono Split klimalarda Elegant Plus ve Elegant Prime modelleri ile öne çıkan Baymak, Multi Split klimalarında da Elegant Prime Multi modeli ile pazardaki etkinliğini artırıyor.