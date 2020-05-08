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Bayraklı’da fırın ve market denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler, fırınlar ve marketlerde denetim yaptı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler, fırınlar ve marketlerde denetim yaptı. Emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle, 29 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı.
Korona virüsü salgını süresince toplam 394 iş yerini denetleyen Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak polis ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte fırın ile marketleri denetime çıktı. İşletmelerin ruhsat ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, koşulları sağlamayan iş yeri sahiplerine ihtar vererek, yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
İncelemelerde fahiş fiyat kontrolü, ekmek ile pidelerin gramajları, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı, korona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlere göre sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Çalışanların bone, kolluk ve önlük gibi iş giysilerini kullanıp kullanmadığına da bakan ekipler; çalışan hijyen eğitim belgesi, ilçe tarım üretim izin belgesi, haşere ilaçlama belgesi, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. İlçe genelindeki fırınlar, marketler ve unlu mamul üreten imalathanelerde denetimlerin süreceği belirtildi.
Zabıta müdürlüğü ekiplerinin gerek Ramazan ayı, gerekse korona virüsü salgını dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Ekiplerimiz, mevzuatın yanı sıra korona virüsle mücadele kapsamında uyulması istenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem verilmesi gerektiğini belirterek, işletmeleri denetliyor. Dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yapmaları gerekenleri anlatıyor. Bu zorlu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplum güvenliği ve sağlığı için ilçemizde denetimlerimiz sürecek” dedi.

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Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
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