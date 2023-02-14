YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayraklı’dan deprem bölgesine 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu yardım

Bayraklı’dan deprem bölgesine 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu yardım

14.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraklı Belediyesi, afetin ilk anından bu yana 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yapılan yardımlar afetzedelere umut oldu.

Bayraklı’dan deprem bölgesine 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu yardım

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile birlikte başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, afetin ilk anından bu yana 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yapılan yardımlar afetzedelere umut oldu. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı’da iyiliği daha da büyüteceğiz. Depremzedelerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yaşanan deprem felaketi sonrası başlatılan yardım seferberliği, depremin ilk gününden bu yana Bayraklı’da gece gündüz demeden devam etti. Gönüllülerin de destekleriyle yürütülen çalışmalarda deprem bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik malzemeler tek tek ayrıştırılarak paketlenip, tırlara yüklendi ve ihtiyaç durumuna göre depremin vurduğu illerdeki koordinasyon merkezlerine gönderildi.

17 TIR, YÜZBİNLERCE YARDIM MALZEMESİ

8 günde toplam 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderen Bayraklı Belediyesi, battaniyeden ısıtıcılara, kışlık kıyafetten aydınlatma sistemlerine, bebek maması ve bezlerinden hijyen malzemesine kadar 400 binden fazla ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca tam donanımlı ambulansla Hatay’a gönderilen sağlık personeli yaralıların taşınması çalışmalarına aralıksız destek verirken, 18 kişilik uzman zabıta ekipleri de arama-kurtarma ve yardım dağıtımı faaliyetlerini sürdürüyor.

İYİLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "100 yılın en büyük felaketi sonrası deprem bölgelerine yönelik yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bayraklı halkının sağduyusu ile desteğimizi sürdüreceğiz. Depremzedelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de kauçuk fabrikasında korkutan yangınİzmir’de kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandıGaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecekHatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecek
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:31
İkindi
16:27
Akşam
18:54
Yatsı
20:11
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.