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Bayram Bektaş: Galatasaray'a kesinlikle yenilmeyeceğiz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 16.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, bu zorlu maçta kesinlikle yenilmeyeceklerini söyledi.

Bayram Bektaş: Galatasaray'a kesinlikle yenilmeyeceğiz

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayram Bektaş, Galatasaray deplasmanında önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için Galatasaray maçına çıkacağız. Oradan galibiyetle dönmek isteriz ama kesinlikle yenilmeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Oyuncuları Poko ve Castro'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştüklerini, kalecileri Beto'nun ise tedbirli olarar PFDK'ya sevk edildiğini hatırlatan Bektaş, "İki orta saha oyuncumuzun atılması, sistemimiz açısından belki bir değişikliğe neden olacak. Beto'nun hareketleri ise maçı kaybetmeyi kabullenmemek aslında. Bir de VAR'a kaç defa müracaat edildi ve bütün sonuçlar aleyhimize çıkınca, herhalde bu da biraz baskı kurdu oyuncularda. Sinir ve tansiyonu biraz yükseltti. Yoksa öyle bir kişiliği, karakteri yok. Beto, lider bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"VAR'ı eleştirmiyorum. Bizim de daha dikkatli olmamız lazım." diyen Bektaş, 9 kişi kaldıktan sonra dahi topa sahip olma oranı, koşu mesafesi ve pozisyon zenginliğinin kendilerinde bulunduğunu söylerken, "Üç puan alabileceğimiz bir maçı kaybettik. Bunu unutup, yaşananlardan ders çıkarıp, en iyi şekilde analiz edip, önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmadan, istediğimiz oyunu oynayarak 3 puan almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, transfer görüşmelerini sürdürdükleri Celso Borges'in çok kaliteli bir futbolcu olduğunu kaydeden Bektaş, takıma katkı sağlayabileceğine inandığını vurgularken, "Maalesef 20 tane, 10 tane forvetin içinden hangisini seçelim diye bir durumda değiliz. Herkes forvet arıyor. İhtiyaç doğrultusunda, yönetimimiz ve başkanımız gereğini yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram Bektaş Göztepe Galatasaray

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