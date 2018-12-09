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Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'nin yeni hocası Kemal Özdeş oldu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Göztepe Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardıklarını ve yarın sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'nin yeni hocası Kemal Özdeş oldu

Göztepe'de kötü gidişat sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Bu arada Göztepe'nin yeni teknik direktörü de Kemal Özdeş oldu. Göztepe Kulübü Başkanvekili Talat Papatya "Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardık, yarın sözleşme imzalayacağız" dedi.

Kemal Özdeş

MEHMET SEPİL: BUGÜN HAYATTA EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM GÜNLERDEN BİRİ
Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil vedanın kendisi için üzücü olduğunu söyledi. 4 senelik başkanlık döneminde toplam 8 teknik adamla çalışan Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya geldiği Bektaş için, "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük. Neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan, hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

BAYRAM BEKTAŞ: TAKIMIN FAYDASI İÇİN BU KARARI ALDIK
Başkan Mehmet Sepil'e kendisine kucak açtığı için teşekkür eden Bayram Bektaş ise, "Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BETO: HOCAMIZA BOL ŞANS DİLİYORUM
Son olarak söz alan takım kaptanı kaleci Beto, "Öncelikle hocamıza ve ekibine her şey için teşekkür ediyorum. 20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayram Bektaş'ın takımla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Göztepe'de 15 hafta görev yapan genç teknik adam, 6 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar Bektaş'ın yerine son olarak Kasımpaşa'dan çalışan deneyimli teknik direktör Kemal Özdeş'le sözleşme imzalayacak.

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Bayram Bektaş Göztepe kemal özdeş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
göztepe başkanının yaptığı en büyük hata tamer tuna ile yolları ayırmaktı. çünkü tuna ve göztepe güzel bir kimya yakalamıştı
Tamer hoca sizi adam etti!!! adama yamuk yaptınız!!!adama haksızlık yaptınız!!! inşallah daha beter olursunuz!!!
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