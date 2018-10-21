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Bayram Bektaş'tan penaltı tepkisi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, Beto’nun kurtardığı penaltıyı kırılma noktası olarak niteleyerek, “Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok” şeklinde konuştu.

Bayram Bektaş'tan penaltı tepkisi

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ilk yarısının vasat geçtiğini ifade ederek, “İlk 20 dakika pozisyon alamadık. Rakibin hareketli orta sahası ve kanatlarının içeri girerek topla buluşması bizi sıkıntıya soktu. Rakip fazla üstümüze geldi diyebiliriz. Beto’yu tebrik ediyorum. Penaltıdan önce Wallace’a faul var gibi. Sonuçta Beto’nun inanılmaz kurtarışı geldi. Maçın kırılma noktası diyebilirim. Beto’yu takdir ediyorum. Takımı ayakta tuttu. Oyunumuzu oynamadan içeri berabere girdik. İkinci yarı çok farklı oynadık. Antrenmanda çalışmamızdan yola çıkarak iyi pas yapan bir takımı hataya zorladık. Bu da beni mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok” dedi.

Bir sistem oturtmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, “Bu bizi başarıya götürüyor. Berkan’ın iyi ortasıyla ikinci golü attık, daha fazla da atabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Rakibi kenarlara yönlendirdik, çok orta yaptırdık belki ama eşleşmeyi de doğru yaptığımız için çoğu topa biz vurduk. Üçüncü bölgede Jerome’un daha iyi olması rakip kale top taşımamıza sebep oldu” diye konuştu.

Oyuncuların attığı gollerden sonra sakatlanan Traore’nin formasını açtıklarını hatırlatan Bektaş, “Bu galibiyet Traore’ye ve camiamıza armağan olsun” dedi.

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