Beşiktaş'a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Çek yıldız Vaclav Cerny'nin MR sonuçları belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Kocaelispor ile oynanan lig mücadelesinin 30. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı taraftarları endişelendiren bu gelişmenin ardından yetenekli futbolcunun detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

ÖDEM SAPTANDIĞI DUYURULDU

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi. Tıbbi değerlendirmeler sonucunda Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu. Kulüp sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine derhal başlandığını bildirdi.

UEFA AVRUPA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK!

Yoğun bir maç trafiğine giren siyah-beyazlı ekipte Cerny'nin sakatlığı teknik heyetin planlarını altüst etti. Başarılı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Hoffenheim mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti. Sağlık ekibinin, oyuncuyu en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun bir tedavi programı uyguladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'A KARŞI SAHADA MI?

Beşiktaş'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Vaclav Cerny'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı tedavi sürecine verilecek cevaba göre netlik kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Hoffenheim maçı öncesi yaşanan bu sakatlık, siyah-beyazlı takımda hücum hattındaki alternatiflerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Vaclav Cerny’nin Trabzonspor maçında forma giymesi zor görünüyor. Yıldız ismin oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.