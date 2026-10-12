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Beşiktaş'a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Vaclav Cerny'nin sağlık durumu hakkında kulüpten resmi açıklama geldi.

Beşiktaş'a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
Burak Kavuncu
Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Çek yıldız Vaclav Cerny'nin MR sonuçları belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Beşiktaş a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? 1

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Kocaelispor ile oynanan lig mücadelesinin 30. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı taraftarları endişelendiren bu gelişmenin ardından yetenekli futbolcunun detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

ÖDEM SAPTANDIĞI DUYURULDU

Beşiktaş a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? 2

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi. Tıbbi değerlendirmeler sonucunda Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu. Kulüp sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine derhal başlandığını bildirdi.

UEFA AVRUPA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK!

Beşiktaş a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? 3

Yoğun bir maç trafiğine giren siyah-beyazlı ekipte Cerny'nin sakatlığı teknik heyetin planlarını altüst etti. Başarılı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Hoffenheim mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti. Sağlık ekibinin, oyuncuyu en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun bir tedavi programı uyguladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'A KARŞI SAHADA MI?

Beşiktaş a Vaclav Cerny şoku! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? 4

Beşiktaş'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Vaclav Cerny'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı tedavi sürecine verilecek cevaba göre netlik kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Hoffenheim maçı öncesi yaşanan bu sakatlık, siyah-beyazlı takımda hücum hattındaki alternatiflerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Vaclav Cerny’nin Trabzonspor maçında forma giymesi zor görünüyor. Yıldız ismin oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş hoffenheim Vaclav Cerny
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