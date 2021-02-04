SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

04.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takım'da da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Diğer Haberler

Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Şenol Güneş’ten 'yabancı oyuncu sayısı' açıklaması

Şenol Güneş’ten 'yabancı oyuncu sayısı' açıklaması

2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

Hamit Altıntop: Kesinlikle hedef Katar 2022

Kesinlikle hedef Katar 2022

Şenol Güneş: İnsanımız başarı bekliyor

Şenol Güneş: İnsanımız başarı bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.