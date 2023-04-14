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Bayram coşkusu erken başladı

14.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramına sayılı günler kala ev ve iş yerlerinde bayram telaşı başladı.

Bayram coşkusu erken başladı

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde 100’ün üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Ramazan Bayramı’nın tatlı telaşına erken başladı. Türk lokumu ve Türk kahvesine olan ilginin her yıl artması nedeniyle bayram için tonlarca lokum ve kahve hazırlandı.
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Yaşanan kültürel yozlaşmaya rağmen dünyada milli ve manevi günlerine en çok sahip çıkan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ve bu kapsamda milli ve manevi günlere özel üretim de yaptıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Türk kahvesi ve Türk lokumunun bayramların en çok rağbet gören ürünleri olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklara erken başlayan Tuğba Kuruyemiş, Ramazan Bayramı’na özel kampanyalarla bayram coşkusunu erken başlattı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününün Cuma’ya denk gelmesi nedeniyle süre kısıtlılığından dolayı daha yoğun bir hareket olmasını beklediklerini ifade eden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Bayramlar bizler için en kutsal ve en değerli günlerimizden biridir. Son yıllarda Türk lokumu ve Türk kahvesine olan ilgi oldukça arttı. Halkımızın bu ilgisi karşısında üretime ağırlık verdik. Her zaman olduğu gibi sıcak sıcak taptaze sloganımız ile bayram hazırlıklarımıza başladık” diyerek herkesin bayramını kutladı.

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