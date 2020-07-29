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Bayram öncesi akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 75 yaşındaki hayırsever Ayşe Semiz 4.

Bayram öncesi akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 75 yaşındaki hayırsever Ayşe Semiz 4. Kez akülü sandalye yarımında bulunarak bir engelli vatandaşı sevindirdi.
Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşında ki hayırsever Ayşe Semiz engelli, muhtaç vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Hayırsever Semiz’in 4. Kez bağışladığı akülü sandalyenin ihtiyaç sahibi Ramazan Kürekçi’ye Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun da katılımı ile teslim edildiği belirtildi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bağışından dolayı hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz’e teşekkürlerini dile getirerek mübarek Kurban Bayramlarını tebrik etmiştir. Hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz’de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak memnuniyetini ifade etmiştir. Engelli vatandaşımız Ramazan Kürekçi ve ailesi Kurban Bayramı öncesi yapılan akülü araba sürprizinden dolayı başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz’e teşekkürlerini bildirmişlerdir.”

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