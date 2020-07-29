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Bayram öncesi dilenciler Kars’ı mesken tuttu

KARS HABERLERİ  | 29.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kars’ta son günlerde dilenci sayısında artış oldu.

Bayram öncesi dilenciler Kars’ı mesken tuttu

Kars’ta son günlerde dilenci sayısında artış oldu. Kente başka şehirlerden gelen dilenciler vatandaşları canından bezdirirken, Kovid-19 salgınını umursamayan dilenciler küçük çocukları da yanlarında gezdiriyor.
Kurban bayramı öncesinde ortaya çıkan ve nereden geldikleri bilinmeyen kadın dilenciler, başta Faikbey caddesi olmak üzere kentin bütün cadde ve sokaklarını adeta parselledi.
Bayramı fırsat bilen dilenciler, kent merkezi dışında kendilerine ait araçlarda konaklayan dilencilerin kadınları, sabah erken saatlerde ve akşamüzeri cadde ve sokaklara çıkarak dilenirken, erkekleri de konakladıkları bölgede bekliyor.işleri biten dilenciler ise daha sonra eşleri tarafından araçlarla alınarak konakladıkları bölgelere çekiliyor.
“Yetkililer dilenci sorununa çözüm bulsun
Dilencilerin kendilerinden zorla bir şeyler koparttıklarını belirten vatandaşlar, “Biz yetkilileri göreve davet ediyoruz. Özellikle zabıta ekipleri bu soruna bir çözüm bulsun. Zabıtaların gözleri önünde çok rahat hareket ediyorlar. Kimse bunlara dur demiyor. Kapıdan kovuyoruz. Pencereden giriyorlar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları da istismar ediyorlar. Biran evvel yetkililer özellikle cadde ve sokaklarda küçük çocuklarıyla birlikte dilenen bu insanlara işlem yapmalı” diyerek tepki gösterdiler.
“Esnaf ve vatandaşları canlarından bezdirdiler”
Sırayla iş yerlerine ve vatandaşları rahatsız eden dilenciler adeta esnaf ve vatandaşı canından bezdi, Vatandaşlardan zorla yardım isteyen dilenciler, zaman zaman da kendilerine yardım etmeyen vatandaşlara tepki gösteriyor.
Kars dışından kentte gelen dilenciler, cadde ve sokaklarda bulunan işyerlerini tek tek dolaşarak duygu sömürüsü yapıyor, küçük çocuklarını kucaklarına alarak işyerlerine giren dilenciler, vatandaşları huzursuz ediyor. Dilenci sorununa kimin nasıl çözüm bulacağı ise merak ediliyor.

Bayram öncesi dilenciler Kars’ı mesken tuttu

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