Bayram öncesi esnaf ve vatandaşları dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşın talepleri yerinde çözüme kavuşturuluyor.

Sahadan bir an olsun ayrılmayan ve sık sık esnaf vatandaş ziyaretleriyle halkın arasında olup, talep, istek ve sorunları yerinde dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un son durağı Haleplibahçe mahallesi oldu. Beraberinde Meclis üyesi Hasan Karataş ve Haleplibahçe Mahalle Muhtarı Feviz Kızılelma ile birlikte mahalleye giden Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşüp, taleplerini yerinde dinledi. Kendisine iletilen taleplerin çözümü için anında ilgililere talimat veren Başkan Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bununla da yetinmeyen Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Masada telefonlara cevap verip, vatandaşların taleplerini kendisi dinledi. Başkan Kuş’u telefonun başında talepleri aldığını fark eden vatandaşlar da Başkan Kuş’a teşekkür etti.

Her zaman esnaf ve vatandaşla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, "İlçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

