YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Bayram öncesi esnaf ve vatandaşları dinledi

Bayram öncesi esnaf ve vatandaşları dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşın talepleri yerinde çözüme kavuşturuluyor.
Sahadan bir an olsun ayrılmayan ve sık sık esnaf vatandaş ziyaretleriyle halkın arasında olup, talep, istek ve sorunları yerinde dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un son durağı Haleplibahçe mahallesi oldu. Beraberinde Meclis üyesi Hasan Karataş ve Haleplibahçe Mahalle Muhtarı Feviz Kızılelma ile birlikte mahalleye giden Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşüp, taleplerini yerinde dinledi. Kendisine iletilen taleplerin çözümü için anında ilgililere talimat veren Başkan Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bununla da yetinmeyen Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Masada telefonlara cevap verip, vatandaşların taleplerini kendisi dinledi. Başkan Kuş’u telefonun başında talepleri aldığını fark eden vatandaşlar da Başkan Kuş’a teşekkür etti.
Her zaman esnaf ve vatandaşla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, "İlçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Kumuk Eczanesi
Haliliye
Nur Eczanesi
Haliliye
Yeni Piazza Eczanesi
Haliliye
Cemiloğlu Eczanesi
Eyyubiye
Koç Eczanesi
Karakopru
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.