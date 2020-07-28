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Bayram öncesi ikramiyeler ödendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde çalışan işçi ve memur 295 personelin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarına yatırıldı.Kdz.

Bayram öncesi ikramiyeler ödendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde çalışan işçi ve memur 295 personelin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarına yatırıldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde çalışan 295 işçi ve memurun toplu sözleşmeden doğan 468 bin 500 TL tutarındaki işveren ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde banka hesaplarına yatırıldı.
201 memura Kurban Bayramı ikramiyesi toplam 289 bin 500 TL, 94 işçiye de devlet ikramiyesi olan toplam 179 bin TL ödeme yapıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Zor koşullara rağmen birlikte önemli mücadele verdiğimiz personelimiz, ikramiyelerini aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. İyi bayramlar diliyorum” dedi.

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