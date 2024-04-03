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Bayram öncesi Malatya’da başlayan alışveriş festivaline yoğun ilgi

İHA İHA
03.04.2024 12:31
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Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi açılan Alışveriş Festivaline kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Elitefest Moda Moda Festivali’nin Doğu turnesi kapsamında son durağı Malatya oldu. Malatya City AVM’de kapılarını açan festivale özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. İlk müşterilere 200 TL’lik festival çeki hediye edilen alışveriş festivalinde indirimli ürünlere ulaşmak isteyen Malatyalı kadınların birçoğu sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Saat 11.00’de kapıların açılması ile vatandaşlar hediye çekleri ile birlikte festivalde kendilerine uygun ürünleri alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Festivalin kurucusu Yasin Tütüncüoğlu, 10 yıldır düzenledikleri festival ile şu ana kadar 35 şehirde 150’den fazla etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Doğu turnesinde bugün ilk kez Malatya’dayız. Festivale özel alışverişe gelen ilk 600 kişiye 200 TL’lik festival çeki verecektik ama bugün bin 236 kişiye bu çeklerden erdik. Malatya bizim için önemli. Özellikle deprem sonrası moral için geldik. Malatyalı hanımlardan çok destek gördük, deprem bölgesi diye bizi es geçmeyin diye mesaj attılar sürekli. Bizde bugün rotayı buraya çevirdik. Bayrama kadarı buradayız. Festivalimiz de ağırlıklı olarak tesettür giyim, bunun yanı sıra çocuk ve erkek giyiminde de indirimli ürünlerimiz mevcut. Sabah 11’de başlayacak olan festival akşam 23.00’e kadar açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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Malatya Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
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