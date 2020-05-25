Bayram şekeri Kızılay’dan

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kızılay çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Vezirköprü Kızılay Şubesi tarafından planlanan etkinlikte kısıtlama nedeniyle bayramlaşıp şeker toplayamayan çocuklar için kapı kapı dolaşılarak on bin aileye şeker dağıtıldı. 65 gönüllü Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu mutlaka maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve fiziki temastan kaçınılması konusunda gönüllüleri uyardı. Bekir Kurtoğlu yaptığı konuşmada Kızılay’ın hizmetlerine değinerek, "Kızılay 152 yıldır milletin karşı, karşıya kaldığı her sorunda devletin yanında yer almış ve kendisine verilen görevi layığı ile yerine getirmiş bir kurumdur. Şu anda da dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile üzerine düşen görevi yerine getirmekten geri kalmamıştır. Onlarca ülkede ve ülkemizde bu süreçte yardım faaliyetlerini yürüten Kızılay binlerce ailenin yanında yer almıştır. Vezirköprü Kızılay Temsilciliği olarak aylardın evinde olan büyüklerinden ayrı mahsun bir bayram geçiren çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm bırakmak amacıyla onların bayram şekerlerini kapılarına bizler bırakıyoruz. Her zaman çocuklarımızın ve milletimizin yanındayız’’ şeklinde konuştu.