Bayram Şenocak: “Milli iradeyi yok sayanlara karşı her zaman ‘Demokrasi Nöbeti’ndeyiz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il genelinde gerçekleştirilen ‘Demokrasi Nöbeti’ etkinliklerine katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla il genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma törenine iştirak eden Şenocak, ardından günler öncesinden başlattığı 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaretlerine devam etti. Şehitlerimizi rahmetle yad eden Şenocak, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Daha sonra sırasıyla Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Esenler, Bakırköy ve Fatih’te düzenlenen ‘Demokrasi Nöbeti’ etkinliklerine iştirak etti. Şenocak ayrıca, 15 Temmuz akşamı ikiz babası olma mutluluğunu yaşayan 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Servet Acun’u hastanede ziyaret edip kendisini ve eşini tebrik etti.

“Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum”

Demokrasi Nöbeti’nde buluşan vatandaşlara hitap eden Şenocak, “FETÖ’cü hainler 4 yıl önce bugün, bir ihanet kalkışmasına giriştiler. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, asker, polis 251 insanımızı şehit ettiler. Binlerce vatandaşımızı yaraladılar. Meclisimiz kurulduğu günden beri ilk kez bombalandı. Emperyalistlerin yerli işbirlikçileri eliyle kalkıştığı darbe girişimine karşı milletimiz, adeta bir destan yazdı. Bu destanın kahramanı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin FETÖ’cü hainlerin ihanetini de, ‘Vatanımı böldürtmem, bayrağımı indirtmem, ezanımı susturtmam’ diyerek sokaklara dökülen halkımızın kahramanlığını da asla unutmayacağız” dedi.