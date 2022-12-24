Bayram Şenpınar nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bayram Şenpınar'ın hayatı ve biyografisi!

Bayram Şenpınar, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Bayram Şenpınar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Bayram Şenpınar'ın hayatı ve biyografisi...

BAYRAM ŞENPINAR KİMDİR?

Bayram Şenpınar 25 Şubat 1953 yılında Bursa'da doğdu.

Ud dahil olmak üzere çok sayıda müzik aleti çalan Bayram Şenpınar'ın bestelerini Zeki Müren, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıse, Bülent Ersoy, Adnan Şenses gibi birçok sanatçı yorumlamıştır.

Bayram Şenpınar, 2021'de yaşamını yitiren müzisyen ve besteci Murat Şenpınar'ın babasıdır.



