EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Bayram tatilinin ardından okullarına kavuşan öğrencilerin yüzü gülüyor...

Bayram tatilinin ardından okullarına kavuşan öğrencilerin yüzü gülüyor...

07.04.2025 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen dokuz günlük ara tatilin sona ermesinin ardından, okullarına kavuşan öğrencilerin yüzleri gülüyor. Ders başı yapan öğrenciler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Çimentepe Celal Madan İlkokulu ve Çavuşlar İlkokulları'nı ziyaret ederek, hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bayram tatilinin ardından okullarına kavuşan öğrencilerin yüzü gülüyor...

Bayram tatiliyle birleştirilen 9 günlük ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Ramazan Bayramı ile birlikte dokuz günlük ara tatilin ardından ders başı yapan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Çimentepe Celal Madan İlkokulu ve Çavuşlar İlkokullarını ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

AW427368_01

Okulları ziyaret eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Çimentepe Celal Madan ilkokulunda halı sahada çocukların maçını izleyerek çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, "Uzun tatil olmasın. Bizler arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi özlüyoruz" sitemi karşısında duygulanan Yıldırak, çocuklarla bol bol sohbet etti.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

'Hello Mersin' İngilizce kursu açıldı...'Hello Mersin' İngilizce kursu açıldı...
Bin 530 lise öğrencisi üniversiteyi deneyimliyorBin 530 lise öğrencisi üniversiteyi deneyimliyor
Anahtar Kelimeler:
Manisa bayram tatili Bugün okullar açılıyor mu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.