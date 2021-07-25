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Bayram tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

25.07.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

Kültür turizminin önemli noktalarından Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ilçeye gelen ziyaretçiler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve estetik biçimde şekillendirilmiş 6-8 odalı konakları gezdi.

Seyir teraslarından şehri görme fırsatı yakalayan tatilciler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tattı, lokum ve hediyelik eşyalardan satın aldı.

İstanbul'dan gelen Cevat Özdemir, AA muhabirine, Arnavut kaldırımlı sokakları, konakları ve doğal güzellikleri çok beğendiğini, fırsat buldukça buraya geldiğini belirterek, herkesi ilçeyi görmeye davet etti.

Tarihi Çarşı esnafı Onur Şen de tatilin hareketli geçtiğini, özledikleri günlere kavuştuklarını aktararak, "Bugün güzel yoğunluk var. Umarım bayramdan sonra da bu şekilde devam eder. Misafirleri özledik. Uzun zamandır Safranbolu'da bu yoğunluğa hasrettik. Gelenler, bizleri çok mutlu etti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Karabük Safranbolu

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