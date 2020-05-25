YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Bayramda çalışan aşçılara teşekkür ziyareti

Bayramda çalışan aşçılara teşekkür ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 25.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Malatya’da Ramazan Ayı boyunca 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara iftar yemeği yapan İnönü Üniversitesi’nde görevli aşçıları ziyaret ederek, hem Ramazan Bayramı’nı kutladıMalatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Bayramda çalışan aşçılara teşekkür ziyareti

Malatya’da Ramazan Ayı boyunca 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara iftar yemeği yapan İnönü Üniversitesi’nde görevli aşçıları ziyaret ederek, hem Ramazan Bayramı’nı kutladı
Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “Ramazan boyunca ekibimiz İnönü Üniversitesi mutfağımızda iftar hazırladı. İki binle başladık, 3 bin 500 kap yemekle iftar ikramını bayramın 3. günü tamamlıyoruz.
Kızılay ve Malatya Valiliği erzak sağladı. İnönü Üniversitesi yemekleri pişirdi ve paketledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri de şehre, ihtiyaç sahiplerine dağıttı” ifadelerini kullandı.
Rektör Ahmet Kızılay, “Valimizin koordinasyonunda 6 kurum işbirliği yaptı. Hayırlı ve örnek bir çalışma başarıyla gerçekleştirildi.
Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İstifade edenlere afiyet olsun diyorum” dedi.

Bayramda çalışan aşçılara teşekkür ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Malatya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:01
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:46
Yatsı
21:22

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Atayık Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Darende’de sokaklar boş kaldı

Darende’de sokaklar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.