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Bayramda geleneksel keşkek buluşması

23.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramında vatandaşların bayramını kutlayarak geleneksel keşkek ikramına katıldı.

Bayramda geleneksel keşkek buluşması

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İbrikdere Mahallesinde vatandaşların bayramını kutlayarak geleneksel bayram keşkeği etkinliğine katıldı. Her yıl Ramazan Bayramı’nda Kartepe İbrikdere Muhtarlığı tarafından düzenlenen geleneksel keşkek ikramı 57’nci Alay Parkı içerisinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katıldığı keşkek ikramı renkli görüntülere sahne oldu.

Herkesin bayramını kutlayan Başkan Mustafa Kocaman "İbrikdere Mahallemize özgü bir Ramazan Bayramı geleneği olan keşkek ikramı programında hemşehrilerimizle bayramlaşıp kucaklaştık. Bayramlar, her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, kucaklaşmanın yaşandığı, rahmet ve şefkat dolu günlerdir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

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