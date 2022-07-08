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Bayramda misafirlere sunulabilecek en pratik irmikli sulu köfte tarifi! Bayrama özel irmikli sulu köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı malzemeleri

08.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda misafirlere sunulabilecek en özel tarifler pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Hem doyuruculuğu hem lezzeti ile ön plana çıkan lezzetlerin başına ise irmikli sulu köfte geliyor. Sulu köfte, özellikle bayram günlerinde sofralarınıza tat getirecek. İşte bayramda misafirlere sunulabilecek en pratik irmikli sulu köfte tarifi!

Bayramda misafirlere sunulabilecek en pratik irmikli sulu köfte tarifi! Bayrama özel irmikli sulu köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı malzemeleri

Doyuruculuğu ile sofraların vazgeçilmez besinlerinden olan sulu köfte, Kurban Bayramı'nda misafirlere sunulabilecek en pratik tariflerden biri oluyor. Köftesi için ve yemeği için gereken malzemelerin varlığından eminseniz, tarife geçebiliriz. İşte bayramda misafirlerinize sunabileceğiniz en pratik irmikli sulu köfte tarifi!

İRMİKLİ SULU KÖFTE MALZEMELERİ NELER?

Köftesi için gereken malzemeler;

1 adet rendelenmiş soğan
Tuz, kimyon, karabiber
250 gram az yağlı kıyma
4 yemek kaşığı irmik

Yemek için gereken malzemeler;

2 adet havuç
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
2 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı domates püresi
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet patates

İRMİKLİ SULU KÖFTE TARİFİ!

Öncelikle yemeğe köftenizi yaparak başlamalısınız. Elinizde bulunan 250 gram kıymayı bir yoğurma kabı içerisine alın. 4 yemek kaşığı irmik, rendelenmiş soğan ve baharatları ekleyin ve karışımı yoğurmaya başlayın. İçerisindeki bütün malzemeler iyice karışana dek yoğurmaya devam edin.

Ardından köftenizi iyice yoğurduktan sonra fındık büyüklüğünde olacak şekilde her birini yuvarlayın. Sonrasında bunları dolaba koyun ve köfteleriniz dinlendiği esnada yemek yapımından devam edin. İlk olarak tencereye yağınızı ilave edin ve ısıtın.

Isınmış olan yağın üstüne domatesleri ve domates püresini ilave edip yaklaşık 5 dakika civarı kavurun. Üzerine sıcak suyunuzu ilave edin, üzerine küp şekilde doğradığınız patates ve havucunuzu da ilave edebilirsiniz. Sonrasında karışımı kaynamak üzere bırakın. Köfteleri dolaptan çıkarabilir ve çok az yağda hafif şekilde kızartabilirsiniz.

Köfteleri yemeğe koymadan önce hafif kızartmış olmanız oldukça önemli. Hazırladığınız yemek kaynamaya başlayınca kızarttığınız köftelerinizi ve baharatları üzerine ilave edin ve hepsi birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Son olarak üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun ve bayramınız kutlu olsun!

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Kurban Bayramı
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